Milan, sono già quattro le espulsioni in campionato | Serie A News

Il Milan è tra le squadre più 'cattive' dell'attuale campionato di Serie A. Sono già quattro i cartellini rossi ricevuti dai rossoneri

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha ricordato come, nell'attuale campionato di Serie A, il Milan abbia ricevuto già quattro cartellini rossi. Di questi, tre per espulsione diretta (gli ultimi due comminati ad Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic), uno per doppia ammonizione.