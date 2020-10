Milan, si prolunga l’assenza di Rebic: ecco quando può rientrare

Milan, Rebic mancherà anche domani e lunedì sera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, classe 1993, salterà le prossime due partite del Milan. Lo ha riportato questa mattina il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola. Rebic, infortunatosi al gomito sinistro (lussazione) durante Crotone-Milan 0-2 dello scorso 27 settembre, salterà Celtic-Milan di domani sera in Europa League e Milan-Roma di lunedì sera in campionato. Ieri Rebic ha ripreso a lavorare sul campo, ma ha svolto una seduta di allenamento personalizzata. Lo staff medico rossonero ha scelto, per il recupero di Rebic, la terapia conservativa e dunque, in questa fase, è consigliato evitare contrasti e contatti sul gomito. A quel punto, si valuteranno le soluzioni migliori per rivedere Rebic in campo. ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA PER CELTIC-MILAN >>>