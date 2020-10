TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 21 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 21 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Dinamo Kiev-Juventus 0-2. L’esordio in Champions League di Andrea Pirlo è bagnato dalla doppietta di Álvaro Morata. A Roma, invece, Lazio-Borussia Dortmund termina 3-1: sugli scudi Ciro Immobile, irriconoscibili i tedeschi, ai quali non basta Erling Braut Haaland.

In alto, sotto la testata, la ‘chiamata alle armi’ per Romelu Lukaku (Inter) e Duván Zapata (Atalanta). Serviranno i loro gol per avere la meglio stasera, alle ore 21:00, su Borussia Mönchengladbach e Midtjylland. Infine, in basso, si parla delle prime tensioni in casa Torino, con il D.S. Davide Vagnati ed il tecnico Marco Giampaolo già a rischio.

Al Milan, invece, si è infortunato Hakan Çalhanoglu: in scadenza di contratto, è tentato dai cugini nerazzurri …

