Milan, senza Ibrahimovic largo alla ‘cooperativa del gol’ | Serie A News

Milan, Ibrahimovic out: ecco chi può segnare al posto suo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Diavolo dovrà rinunciare, per almeno tre settimane, a Zlatan Ibrahimovic. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, infatti, ha messo fuori causa l’attaccante svedese per le prossime partite. Si prevede che al suo posto possa giocare, in posizione di centravanti nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, il croato Ante Rebic.

Ma come si è comportato il Milan, in questo 2020, nelle 8 gare in cui ha dovuto già fare a meno di Ibrahimovic? Il numero 11 scandinavo, infatti, ha già saltato 4 partite della stagione 2019-2020 e 4 incontri di quella in corso, per motivi vari (influenza, lesione al polpaccio, CoVid_19). Durante queste partite, il Milan non ha mai perso, totalizzando 5 vittorie e 3 pareggi tra Serie A ed Europa League.

Inoltre, la squadra di Pioli si è trasformata in una vera e propria ‘cooperativa del gol’, come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Senza Ibrahimovic, infatti, il Milan ha mandato in rete addirittura 10 differenti calciatori a cavallo tra le due stagioni. Unici sempre presenti nel tabellino, tanto nella passata annata quanto in quella presente, il fantasista turco Hakan Çalhanoglu e l’attaccante portoghese Rafael Leão (tre reti).

Senza Ibra, si è caricato il turco il Milan sulle spalle. Per il resto, a segno anche lo stesso Rebic (due volte come Çalhanoglu), Giacomo 'Jack' Bonaventura (oggi alla Fiorentina), poi Samu Castillejo, Alexis Saelemaekers, Franck Kessié, Brahim Díaz, Theo Hernández e Lorenzo Colombo. Anche ora il Milan dovrà essere bravo a trovare ulteriori soluzioni per spedire in rete tanti altri suoi giocatori.