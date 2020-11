TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 24 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Juventus-Ferencváros di Champions League di questa sera. Il tecnico Andrea Pirlo, in attacco, lancerà la coppia Paulo Dybala-Cristiano Ronaldo. Assente, in difesa, il turco Merih Demiral.

Quindi, più in basso, si parla anche della lesione muscolare che, di fatto, metterà fuori causa Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, per tre settimane. Infine, spazio al docufilm sul Torino del 1977.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>