Milan, Scudetto (anche) grazie alla difesa: bisogna prendere meno gol

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come la grande cavalcata del Milan verso il 19° Scudetto, la passata stagione, sia stata caratterizzata da una solidità difensiva impressionante. Il Diavolo 2021-2022, in totale, ha incassato soltanto 31 reti in 38 partite.

Nello specifico, nelle ultime 11 giornate della Serie A 2021-2022, soltanto Ciro Immobile e Marco Faraoni, in occasione di Lazio-Milan 1-2 e Hellas Verona-Milan 1-3 sono riusciti a superare Mike Maignan. Le uniche 2 reti subite dal Milan in quel periodo, tra l'altro, si sono rivelate anche superflue ai fini del risultato finale delle partite.

Milan, in difesa si balla: le differenze con l'annata 2021-2022

Nel corso, al contrario, di queste prime 7 giornate della Serie A 2022-2023, il Milan di Stefano Pioli ha già incassato 8 gol. E non è tutto, perché i rossoneri sono andati sotto nel punteggio in 5 di queste 7 partite. Domenica sera, poi, contro il Napoli, è giunta anche la prima sconfitta stagionale: gli azzurri hanno messo fine a una serie di 22 gare di campionato senza rovesci.

Così non va, urgono rimedi immediati in casa rossonera e mister Pioli, a Milanello, lavorerà certamente per trovare le soluzioni adeguate a questi problemi. Rispetto alla passata stagione, è evidente, il Milan difende in maniera differente: è andato via, infatti, un centrocampista di qualità e quantità come Franck Kessie e gli interpreti attuali difendono in modo diverso dall'ivoriano.

Il secondo punto è che, nella fase finale dell'anno passato, con Brahim Díaz acciaccato, Pioli si affidò, sulla trequarti, a Rade Krunić. In grado di fare sia il fantasista sia la mezzala, primo 'pressatore' sul regista avversario all'evenienza. La solidità difensiva era palese. Ora, invece, in quella posizione c'è Charles De Ketelaere, che, per quanto possa tornare dietro a difendere, non ha certo le caratteristiche del bosniaco.

Pioli, adesso, dovrà presto trovare nelle prove tattiche durante la settimana di lavoro a Milanello, il nuovo bandolo della matassa in questa nuova fase di non possesso.