Milan, difesa … indifesa? Ti manca un giocatore come Kessie

Il Milan quest'anno subisce troppi gol. La partenza di Franck Kessie, forse, è stata sottovalutata. Serve un giocatore di quel tipo in mezzo

Daniele Triolo

Franck Kessie manca a questo Milan? Il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina, parlando dei rossoneri di Stefano Pioli, ha sottolineato come la squadra Campione d'Italia 2021-2022, quella con la miglior difesa di quel torneo, si stia scoprendo ... indifesa.

Nonostante ci sia chi, come l'Inter (7 partite, 11 gol presi) se la passi peggio, è da evidenziare come neanche il Diavolo stia vivendo un avvio di stagione propriamente tranquillo dalle parti di Mike Maignan. Il quale, per fortuna dei rossoneri, si sta confermando sui livelli, altissimi, della scorsa annata.

Milan, si nota l'assenza in mezzo di uno come Kessie

La fase difensiva del Milan non sta funzionando bene: Davide Calabria e compagni, in 7 partite di Serie A, hanno preso 8 gol. E anche in Champions League hanno incassato 2 gol in 2 partite contro le non irreprensibili Salisburgo e Dinamo Zagabria. Proprio grazie a Maignan il Milan di Pioli ha evitato guai peggiori.

A Reggio Emilia contro il Sassuolo il portiere francese ha parato, in occasione della partita pareggiata 0-0, un rigore a Domenico Berardi. Nel derby vinto per 3-2 contro l'Inter, poi, ha evitato il pareggio nerazzurro prima su Hakan Çalhanoğlu, quindi su Lautaro Martínez.

Prima di Milan-Napoli Pioli aveva avvisato: non gli stavano piacendo alcuni gol incassati, in particolare quelli con difesa schierata o in superiorità numerica. Eppure, contro il Napoli, i gol presi sono giunti per via di disattenzioni (il fallo di Sergiño Dest su Khvicha Kvaratskhelia che ha portato al calcio di rigore per gli azzurri) o errori tecnici (la marcatura di Fikayo Tomori sul 'Cholito' Giovanni Simeone).

Il Milan, in estate, aveva tenuto abbastanza bene. Poi, però, già dai 2 gol presi a 'San Siro' contro l'Udinese nella prima giornata, si erano notati i primi campanelli d'allarme. Che succede? A questo Milan, questa è l'impressione, manca Kessie. O meglio, si nota l'assenza, in mezzo al campo, di un mediano come l'ivoriano, oggi panchinaro al Barcellona, in grado di unire qualità e quantità.

I centrali di difesa del Milan, spesso, sono troppo indifesi, soggetti a contropiede o agli assalti degli avversari. Kessie, l'anno passato, assicurava corsa, sostanza e faceva filtro dinanzi la retroguardia. Che, così, andava di meno in apnea. Come rimediare alla situazione? Sicuramente con maggior attenzione ed un lavoro specifico su alcune situazioni di gioco. Pioli dovrà lavorarci su molto: questo Milan rischia di avere maggiori problemi di equilibrio difensivo rispetto alla squadra dello Scudetto. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>