Milan, Pioli esalta De Ketelaere. Ma i numeri non sorridono al belga

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è contento di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, però, non è ancora così incisivo come si pensava

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, convocato dal Belgio insieme al compagno di squadra Alexis Saelemaekers. Convocazione, secondo la 'rosea', giunta un po' a sorpresa. Perché da quando è in rossonero, è vero, CDK si è distinto per diversi meriti (inserimento veloce in squadra, rapidità nell'imparare l'italiano, attenzione nel seguire le indicazioni di mister Stefano Pioli). Ma non ha ancora lasciato il segno sotto porta.

Milan, De Ketelaere ancora non tira nello specchio della porta!

C'è scritto zero, infatti, alla voce dei gol fatti da De Ketelaere per il Milan. Inevitabile, visto che sempre zero sono anche i tiri nello specchio della porta nelle prime sette partite di campionato, di cui quattro giocate da titolare. Nell'ultima, a 'San Siro' contro il Napoli, il fantasista belga, classe 2001, si è limitato ad una conclusione fuori. Per il quotidiano sportivo nazionale, però, non si tratta di una banale questione di mira, ma di qualcosa di più.

De Ketelaere, infatti, deve ancora entrare in pieno negli schemi d'attacco del Milan di Pioli. E, di conseguenza, risultare più incisivo. Si tratta di una normale fase di inserimento. Sarebbe stato straordinario il contrario, ovvero che CDK, a 21 anni, in una squadra nuova ed in un campionato diverso, avesse già preso per mano il Milan.

I gol arriveranno se continuerà a seguire le indicazioni di Pioli. Il quale, finora, lo ha spesso esaltato, dichiarandosi soddisfatto del suo rendimento. Contro il Napoli, parola dell'allenatore emiliano, "ha fatto la miglior prestazione da quando è qua. È stato un punto di riferimento. Da un giocatore con così tanto potenziale ci dobbiamo aspettare anche qualche gol, ma sono sicuro che arriveranno anche quelli".

In fin dei conti, la passata stagione, con il Bruges ne ha fatti 18 tra campionato e coppe in 49 partite. Dopo la sosta arriverà il momento di iniziare a fare il conto con quelli in maglia rossonera. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>