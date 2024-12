Tanto spazio dedicato a Milan-Sassuolo sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 3 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che in serata, alle ore 21:00, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro ospiterà il confronto tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i neroverdi di Fabio Grosso. Una partita valida per gli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. In caso di parità al 90', si andrà subito ai calci di rigore. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.