Milan-Sassuolo, Grosso: “Giocheremo con coraggio e personalità”

Stasera, alle ore 21:00 , il Milan di Paulo Fonseca affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia . Il quotidiano Tuttosport ha riportato le parole del tecnico neroverde della conferenza stampa di ieri. Ecco le dichiarazioni di Grosso.

"Questa gara ricopre una grande importanza, ci tuffiamo in una competizione diverse da quella per cui lavoriamo quotidianamente. Una sfida da giocare con coraggio e personalità, consapevoli che ci delle difficoltà da affrontare insieme. Mi aspetto d'incontrare un Milan molto forte: giocare a San Siro è sempre molto bello. Di sicuro loro vorranno passare il turno, ma anche noi. Sarà difficile ma giocheremo tutte le carte che abbiamo. Il Milan gioca tante partite all'anno, mi aspetto che alternino i calciatori che hanno a disposizione, ma comunque la loro rosa è composta da giocatori bravissimi".