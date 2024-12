Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bove, la Coppa Italia e la Juve

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 3 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Roma-Atalanta, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatosi allo stadio 'Olimpico' e terminato 0-2 per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. 'Dea' in gol nella ripresa con il tiro di Marten de Roon deviato da Zeki Çelik e con il colpo di testa dell'ex Nicolò Zaniolo.

Con questi tre punti, i nerazzurri salgono a quota 31 in classifica e restano in scia del Napoli di Antonio Conte, capolista del torneo. Il sogno Scudetto è sempre vivo. In alto, sotto la testata, si parla di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina ricoverato all'ospedale 'Careggi' di Firenze dopo il malore accusato in campo domenica pomeriggio nel corso della partita di campionato contro l'Inter. Sta meglio, farà nuovi esami al cuore: si indaga su aritmia e valore del potassio.

Il ragazzo ha chiesto ai viola di scendere in campo anche per lui domani sera, alle ore 21:00, al 'Franchi' per affrontare l'Empoli negli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Competizione alla quale partecipa anche il Milan. La squadra di Paulo Fonseca ospiterà stasera a 'San Siro', alla medesima ora, il Sassuolo, capolista della Serie B. In campo ci sarà Rafael Leão. L'obiettivo del Diavolo? Vincere il trofeo.

Chiosa con il calciomercato. La Juventus, alla ricerca di un difensore centrale, punta per gennaio António Silva del Benfica. Il Napoli, invece, che è alla caccia di un esterno, è pronto a spendere 30 milioni di euro per rilevare il giovane danese Patrick Dorgu dal Lecce.