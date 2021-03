Milan-Sampdoria: Brahim Díaz è da valutare | Serie A News

Milan-Sampdoria potrebbe disputarsi senza Brahim Díaz. Problemi alla pianta del piede per il fantasista della Spagna Under 21: il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per Milan-Sampdoria, possa esserci la defezione di Brahim Díaz. Per i rossoneri di Stefano Pioli sembra esserci una maledizione: non appena recupera uno (in questo caso Ante Rebić), se ne infortuna un altro. Spesso nello stesso reparto.

Brahim Díaz è reduce dalla convocazione nella Spagna Under 21. Ieri, però, era soltanto in panchina per onore di firma nel terzo match delle giovani 'Furie Rosse' di Luís De La Fuente contro la Repubblica Ceca. Il numero 21 del Milan, infatti, accusa un problema alla pianta del piede.

Si tratta di un gonfiore che gli impedisce di camminare bene e che il nativo di Málaga spera di riassorbire il prima possibile. In vista di Milan-Sampdoria, dunque, Brahim Díaz è in forte dubbio. E Pioli, come al solito, è costretto a fare la conta dei disponibili in attacco, giacché è in dubbio anche Rafael Leão e sarà certamente out Mario Mandžukić.