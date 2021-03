Milan-Sampdoria: Rebic sì, Leao forse, Mandzukic no | Serie A News

Ante Rebic è recuperato in vista di Milan-Sampdoria di sabato ore 12:30 a 'San Siro'. Ancora in dubbio il portoghese ed il croato

Ante Rebic, attaccante rossonero, ieri si è allenato in gruppo e sarà disponibile, dunque, per Milan-Sampdoria di sabato 3 aprile, ore 12:30, a 'San Siro'. Un recupero importante, questo, per il tecnico Stefano Pioli, che tira dunque un sospiro di sollievo. Il problema all'anca per Rebic sembra essere completamente dimenticato.