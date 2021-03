CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 31 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 31 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in copertina, apre con l'incitamento agli Azzurri di Roberto Mancini, stasera impegnati in Lituania per la terza gara del Gruppo C europeo di qualificazione ai prossimi Mondiali. C'è spazio, però, anche per il 4-0 netto inflitto dall'Italia Under 21 alla malcapitata Slovenia: la squadra di Paolo Nicolato si qualifica al turno successivo degli Europei di categoria.