Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (31/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l'interesse della Juventus per Sergio 'Kun' Agüero, che ha annunciato di lasciare il Manchester City a parametro zero dopo dieci stagioni. Sull'argentino anche il Barcellona. In alto, sotto la testata, la presentazione di Lituania-Italia, gara di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Il C.T. Roberto Mancini può raggiungere il primato di Marcello Lippi con 25 partite di fila imbattuto alla guida della Nazionale. Intervista esclusiva, quindi, di Arrigo Sacchi, che parla della sua vita sportiva a 360°. Infine, il calciomercato del Milan: difficile il rinnovo di capitan Alessio Romagnoli, più probabile una sua cessione nella Liga spagnola.