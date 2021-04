Milan-Sampdoria, Bennacer: “Giochiamo per arrivare primi” | Serie A News

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ieri a 'Sky Sport'. Il franco-algerino è tornato in forma dagli impegni in Nazionale

Daniele Triolo

Rientrato nel secondo tempo di Firenze, Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, partirà titolare domani, alle ore 12:30, quando a 'San Siro' arriverà la Sampdoria per la 28^ giornata di Serie A. Il regista franco-algerino, che in questa stagione ha pagato molto dazio agli infortuni, è reduce dall'impegno con la sua Nazionale: era in campo contro il Botswana.

"Sono andato in Algeria e ho giocato la seconda partita per 60 minuti - ha detto ieri Bennacer in un'intervista rilasciata a 'Sky Sport', e pubblicata, in parte, anche dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Sto molto bene: è da tanto tempo che non sto così".

"Mancano dieci partite ed io, come tutta la squadra, dobbiamo dare il 200%. Sono gli ultimi passaggi per cercare di raggiungere qualcosa di grande", ha specificato Bennacer che, in questa stagione con il Milan, ha finora giocato appena 21 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

"Non giochiamo per essere secondi o terzi", ha concluso, quindi, il numero 4 della formazione di Stefano Pioli, "ma per provare ad essere primi". E con un Bennacer in campo, certamente, il compito potrebbe risultare più agevole per il Diavolo. In Milan-Sampdoria l'ex empolese giocherà la sua seconda gara da titolare negli ultimi due mesi. Intanto, sul mercato, occhi su un giovane talento per il centrocampo >>>