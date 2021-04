Milan, Bennacer: “Dobbiamo dare il 200%, giochiamo per essere primi”

Ismael Bennacer ha parlato del Milan e delle sue condizioni fisiche, adesso tornato a disposizione dei Pioli dopo i tanti infortuni subiti

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato dei rossoneri e delle sue condizioni fisiche ai microfoni di Sky Sport. "Sono andato in Algeria per giocare la seconda partita, 60 minuti. Sto molto bene, è da tanto tempo che non stavo così. Mancano 10 partite e io, come tutta la squadra, dobbiamo dare il 200%. Sono gli ultimi passaggi per cercare di raggiungere qualcosa di grande. Non giochiamo per essere secondi o terzi ma per provare ad essere primi. Vogliamo arrivare al meglio delle nostre possibilità, poi vediamo cosa succede. Il Milan è una grande squadra con tantissimi tifosi. Vogliamo dare tutto fino alla fine per loro".