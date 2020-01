Milan-Sampdoria 0-0, il ‘CorSera’ su Donnarumma: “Ancora una volta eroe”

NEWS MILAN – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, ennesima occasione persa dai rossoneri di Stefano Pioli: soltanto 0-0, infatti, in occasione di Milan-Sampdoria, gara in cui il Diavolo, a più riprese, soprattutto nella prima ora di gioco, ha rischiato di subire la rete dello svantaggio.

Fortunato, il Milan, nella circostanza del gol annullato, per giusto fuorigioco, al centrocampista ceco Jakub Jankto, e salvato, nelle altre, dal suo portiere, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, che il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha premiato con un bel 7 in pagella, migliore in campo nella fila rossonere.

“Due uscite cruciali, vitali, da campione. Super Gigio, come sempre”, la motivazione del voto alla sua prestazione. Andando, poi, più nello specifico della partita di Donnarumma, il ‘CorSera‘ ha evidenziato: “L’eroe è stato ancora una volta lui, e questo la dice lunga. Con due uscite da fenomeno nel secondo tempo, entrambe su Manolo Gabbiadini, giuntogli davanti con disarmante facilità, ha evitato che il pareggio già triste di suo si tramutasse addirittura in sconfitta”.

