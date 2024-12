Milan-Roma per un calcio alla crisi: sfida nella sfida tra due ex compagni

Ecco perché nessuna delle due può fallire questo "duello della disperazione". Il Milan, in particolare, ha perso una sola partita nelle ultime undici, in casa dell' Atalanta capolista e nel finale. Ma, sul campo, i risultati sono deludenti e altalenanti ed i tifosi sono sul piede di guerra . Manca continuità, la squadra è cresciuta, ma non abbastanza. E Paulo Fonseca , allenatore dei rossoneri nonché per due anni ( 2019-2021 ) dei giallorossi, è tornato a rischio esonero .

Inoltre, per Milan-Roma, Fonseca dovrà anche rinunciare agli infortunati Christian Pulisic e Rafael Leão . Tornerà Theo Hernández titolare, l'attacco sarà affidato ad Álvaro Morata . Il quale, come sottolineato dal 'CorSera', giocherà un duello a distanza con la stella della Roma, l'attaccante argentino Paulo Dybala , con cui ha condiviso - vincendo - lo spogliatoio della Juventus per tre stagioni. Prima nell'annata 2015-2016 , e, successivamente, nel biennio 2020-2022 .

I capitolini di Claudio Ranieri, che ha sostituito in panchina Ivan Jurić, il quale, a sua volta, era subentrato a Daniele De Rossi, sta trovando la quadratura del cerchio dopo qualche settimana di rodaggio. Ha chiesto espressamente, in qualità di dirigente in pectore per l'anno venturo, il rinnovo del contratto dello stesso Dybala, nonché di Leandro Paredes e Mats Hummels e vuole far sì che la Roma torni a vincere in trasferta: finora soltanto 4 punti per i giallorossi.