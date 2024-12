Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma , partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione l'allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca , riproporrà Theo Hernández nella sua formazione titolare .

Fonseca, ha riportato la 'rosea', è stato a lungo infastidito, per non dire furioso, per via dell'atteggiamento assunto da Theo, non entusiasta tanto delle panchine estive quanto di quelle invernali in questa stagione. Poi, però, è successo qualcosa. Ieri, dopo l'ultimo allenamento, rifinitura alla vigilia di Milan-Roma, Fonseca e Theo Hernández hanno avuto un colloquio.