A Sky Sport, il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha voluto dire la sua opinione riguardante un possibile esonero di Paulo Fonseca che, col suo Milan, è attualmente ottavo in Serie A: "Penso che Fonseca rischi ancora, anche seriamente, se le cose non dovessero andare bene nelle prossime partite. Fiducia che si deve conquistare partita dopo partita".