Milan-Roma: Dzeko sempre caldo contro i rossoneri a San Siro

Milan-Roma: per Dzeko già 3 gol nel San Siro rossonero

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Edin Dzeko, classe 1986, centravanti bosniaco, è il protagonista del focus del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola per quanto concerne Milan-Roma di domani sera a San Siro. Dzeko, che somiglia molto al suo rivale di domani, Zlatan Ibrahimović, per stile di gioco ed efficienza sotto porta, è infatti sempre molto ‘caldo’ quando incontra il Diavolo a Milano. Giunto nella Capitale nella stagione 2015-2016, il numero 9 giallorosso ha già segnato 3 gol nei Milan-Roma disputatisi a San Siro. Il primo risale al 7 maggio 2017: Milan-Roma terminò 1-4 ed il bosniaco realizzò le prime due reti giallorosse. Il 1° ottobre dello stesso anno, poi, in occasione di Milan-Roma 0-2, Dzeko aprì le marcature. Quindi, tre gol per Dzeko nel fortino rossonero, ma anche tre anni di digiuno. ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MILAN-ROMA DI DOMANI SERA >>>