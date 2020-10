Milan-Roma: Diavolo, vincere per tentare la fuga | Serie A News

Stasera Milan-Roma: Pioli può allungare in vetta

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 20:45 a San Siro.

Milan-Roma, l’ultimo precedente

Il quotidiano generalista ha ricordato come il 28 giugno scorso, in uno stadio vuoto così come sarà questa sera, il Diavolo di Stefano Pioli sconfisse 2-0 i giallorossi di Paulo Fonseca. Fu, quella, la prima vittoria del Milan contro una grande nella stagione 2019-2020. I rossoneri infransero un tabù durato mesi e, da lì, la squadra prese a volare non fermandosi più.

Verso Milan-Roma: che tabella di marcia per il Diavolo!

Sono 21 i risultati utili consecutivi per Alessio Romagnoli e compagni che, in questa stagione, hanno vinto 8 gare su 8. E, qualora stasera arrivasse un altro successo, il Milan piazzerebbe la prima mini-fuga in vetta alla classifica del massimo campionato.

Milan-Roma: vincere per tentare la fuga in Serie A

Il Diavolo resterebbe primo anche nel caso in cui in Milan-Roma non arrivassero i tre punti. Nel caso, però, così fosse, il distacco dalle dirette inseguitrici salirebbe a 4 lunghezze. “Per diventare grandi serve un altro scatto”, ha detto ieri, in conferenza stampa a Milanello, il tecnico Pioli. Il quale, quattro mesi fa, pensava di dover lasciare il posto a Ralf Rangnick. Così, per fortuna del Milan, non è andata.

Milan-Roma: il piano Elliott funziona. Friedkin apprezza

Il club di Via Aldo Rossi ha cambiato idea, confermato Pioli, e la scelta sta pagando. Vero, ha scritto il ‘CorSera‘, la stagione è ancora lunga. L’impressione diffusa, però, è che il famoso piano del fondo Elliott (giovani di talento, qualche leader esperto, una gestione finanziaria sostenibile) stia pian piano prendendo forma.

A tal punto che c’è anche chi lo sta studiando, come i Friedkin, la famiglia americana che a giugno ha rilevato da James Pallotta le quote di maggioranza della Roma. E che vede la gestione di Ivan Gazidis come un modello di business da seguire. In fin dei conti, le affinità fra i due club sono parecchie.

Milan-Roma, alleanza made in U.S.A.?

La provenienza, le enormi ambizioni, le pressioni mediatiche, il forte indebitamento pregresso (il CdA giallorosso ha votato giusto ieri un aumento di capitale da 210 milioni entro il 31 dicembre 2021), il progetto stadio, la comunicazione non gridata. C’è già chi parla di un’alleanza ‘made in U.S.A.‘.

Milan-Roma, sfida tra Ibrahimović e Džeko

Milan-Roma sarà una sfida molto importante, dunque, per la classifica con un duello all’interno del confronto: quello tra Zlatan Ibrahimović, 39enne cannoniere rossonero, ed Edin Džeko, 34enne bomber bosniaco, attaccanti senza età, ma di gran classe, nella fila dei rossoneri e dei giallorossi. I NUMERI DI IBRA CONTRO I GIALLOROSSI >>>