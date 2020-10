Milan-Roma: il Diavolo di Ibrahimovic studia la fuga | Serie A News

Milan-Roma, i rossoneri sulle spalle di Ibrahimovic

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, bomber e leader del Milan di Stefano Pioli. Ibrahimovic, infatti, comanderà l’attacco rossonero anche domani sera, a San Siro, in occasione di Milan-Roma.

Il Diavolo scenderà in campo, nel ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, con l’obiettivo di vincere e blindare ulteriormente il primo posto in classifica. Dopo le battute d’arresto di Sassuolo (pareggio) ed Atalanta (sconfitta interna), il Milan può tentare la prima ‘mini-fuga’ della stagione.

Tutto è possibile, con un Ibrahimovic nel motore: in Milan-Roma, il fuoriclasse nativo di Malmö si ritroverà, di fronte, i giallorossi di Edin Dzeko. E qui c’è un particolare curioso da sottolineare: Ibrahimovic e Dzeko, sulla scena europea sin dai primi anni Duemila, non si sono mai incontrati in carriera!

I numeri contro la Roma, intanto, sorridono ad Ibrahimovic. Ai giallorossi, ha segnato 8 gol in 12 gare di campionato (meglio ha fatto soltanto Edinson Cavani con 9). Il conto sale a 10 con le sfide nelle coppe. Ibrahimovic ha segnato alla Roma con le maglie di Ajax, Juventus, Inter e, ovviamente, Milan.

Si ricorderà, per esempio, la doppietta che, nel 2012, decise quel Milan-Roma 2-1 in favore degli uomini di Massimiliano Allegri. L’ultimo Milan-Roma, datato 28 giugno 2020, ha visto i rossoneri vincere 2-0 grazie ai gol di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu.

Ibrahimovic non ha trovato la via del gol, semplicemente perché non in campo poiché infortunato al polpaccio. Quando, però, lo svedese è sul terreno di gioco, il Milan ne beneficia in tanti modi. Si appoggia su Ibrahimovic, sul suo fisico, quando la squadra deve salire; gode della sua sapienza tattica quando viene a giocare quasi da playmaker offensivo.

Infine, il Diavolo si affida alla letalità dello svedese nell’area di rigore avversaria. Finora, Ibrahimovic ha segnato una doppietta al Bologna ed una all’Inter nelle uniche due apparizioni in questo campionato: Milan-Roma rinverdirà il classico detto ‘non c’è 2 senza 3‘? ECCO COSA PENSA FRANCO BARESI DI IBRAHIMOVIC >>>