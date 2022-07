Milan, rientrati tutti i Nazionali: da oggi a Milanello al completo

Il Milan di Stefano Pioli può finalmente allenarsi al completo a Milanello. Sono rientrati tutti nei ranghi. Prossima amichevole sabato 23

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come l'estate rossonera, adesso, possa entrare nel vivo. Tra colpi da mettere a segno (Charles De Ketelaere), rinnovi da annunciare (Zlatan Ibrahimovic) e ritmo partita da acquisire, dopo il primo, ottimo test vinto per 1-2 in casa del Colonia sabato scorso.

La prossima tappa dei Campioni d'Italia sarà sabato 23 luglio, alle ore 18:00, nell'ovest dell'Ungheria per giocare sul terreno di gioco del Zalaegerszegi TE FC. Si tratterà, dunque, della seconda amichevole internazionale dei rossoneri, quella che precederà il mini-ritiro in Austria, a Villach, in programma dal 23 al 27 luglio prossimo.

Milan, per le prossime amichevoli rientrano tutti

A questo appuntamento i big del Milan si presenteranno con una settimana di allenamenti nelle gambe. La 'rosea', infatti, ha ricordato come, dopo il giorno di riposo di ieri, questo pomeriggio a Milanello il Milan tornerà a lavorare al completo, con tutti i Nazionali rientrati dalle vacanze. Unica eccezione, Divock Origi, che, in ripresa da un infortunio muscolare, proseguirà nel suo allenamento differenziato.

Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi, con risultati più che discreti erano in campo già a Colonia e la loro condizione fisica non potrà far altro che crescere. Mister Stefano Pioli, ora, troverà spazio in campo per tutti gli altri Nazionali, da Sandro Tonali (in gruppo da martedì scorso) in avanti.

Per rivedere in campo Simon Kjær, invece, ci vorrà la prossima partita ancora, Wolfsberger-Milan del prossimo mercoledì27 luglio. Al momento, il difensore centrale danese si sta allenando con i compagni, ma il suo re-inserimento dopo il lungo stop prevede una serie di passaggi 'personalizzati'. Milan, il sostituto di Kessié dalla Serie A? Le ultime news di mercato >>>