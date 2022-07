Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, ufficialità oggi o domani

La settimana del Milan si aprirà con l'ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Tra oggi e domattina, infatti, il club rossonero annuncerà che l'attaccante svedese, classe 1981 , rimarrà in rossonero fino al 30 giugno 2023 : la carriera di Ibra si allungherà, pertanto, oltre i 41 anni .

Ibrahimovic, come noto, non tornerà in campo prima di gennaio 2023. Già ad agosto, però, è intenzionato a far ritorno a Milanello per stare vicino alla squadra ed all'allenatore Stefano Pioli. Dopo il rinnovo con il Milan, Ibrahimovic ha messo nel mirino altri record: spera di riuscire a segnare in Champions League, per diventare il marcatore più anziano della storia della competizione, superando, così, il record di Francesco Totti.