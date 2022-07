Calciomercato Milan – 48 ore per De Ketelaere in rossonero: le ultime

Entro un paio di giorni Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, sarà rossonero. Gli ultimi sviluppi della trattativa

Daniele Triolo

Il Milan è pronto a chiudere, tra oggi e domani, l'operazione di calciomercato in entrata per Charles De Ketelaere. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, ecco finalmente De Ketelaere!

Il trequartista belga, classe 2001, ieri è rimasto in panchina, inutilizzato, in occasione della finale di Supercoppa nazionale vinta dal suo Bruges per 1-0 contro il Gent (rete dell'ex bolognese Andreas Skov Olsen).

I nerazzurri non hanno voluto rischiare nulla con il giocatore, visto che è in dirittura d'arrivo la sua cessione al Milan: oggi, infatti, i rossoneri invieranno la proposta da 30 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus.

Ciò che serviva, dunque, per far capitolare le resistenze dei belgi e per accontentare De Ketelaere, i cui agenti hanno trovato già da un paio di settimane l'intesa totale con il club rossonero. Ancora 48 ore, dunque, e poi CDK sarà del Diavolo. Milan, il sostituto di Kessié dalla Serie A? Le ultime news di mercato >>>