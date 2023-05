Milan, Leao ti risolve i problemi: sempre più determinante per i rossoneri

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha già preso parte a 19 gol in questa stagione tra reti (12) e assist (7). Migliora a vista d'occhio

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan di Stefano Pioli che, con Lazio (61 punti), Juventus (60), Inter e Roma (57), senza dimenticare l'Atalanta (55) sta combattendo per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Il pareggio, in extremis, di Alexis Saelemaekers allo stadio 'Olimpico' in occasione di Roma-Milan ha reso meno amaro il weekend per i rossoneri. Ma i risultati degli altri campi hanno complicato la posizione del Diavolo. Nel gruppo rossonero c'è delusione: il Milan voleva tornare a casa con i tre punti e non ci è riuscito. Rischiando anche di restare a mani vuote.

Milan, così rischi il posto in Champions — La squadra non riesce ad avere continuità e il cammino in campionato è deludente rispetto ai proclami di inizio stagione. Il Milan, infatti, era partito ad agosto con lo scopo per vincere il secondo Scudetto di fila. Invece si ritrova a maggio in piena lotta per un posto in Champions League, senza alcuna certezza di riuscirci nelle ultime sei partite.

Nel 2023 il Milan viaggia ad una media di 1,5 punti a partita, frutto di appena 24 punti in 17 match disputati, quindi su 51 disponibili. Andamento rischioso che non assicura il posto Champions. Nei prossimi sei scontri, contro Cremonese, Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona, il Diavolo dovrà fare più punti possibile e non sarà facile.

Leao nota positiva: già 19 partecipazioni tra gol e assist — La nota positiva nel Milan di questo periodo della stagione è, per l'appunto, Leao. Il portoghese, infatti, continua ad essere il giocatore più importante della rosa. Finora ha preso parte a 19 gol, con 12 reti e 7 assist, nella produzione del Diavolo in campionato: ha eguagliato così le partecipazioni della passata stagione (11+8).

Leao è elemento imprescindibile per il Milan di Pioli. Senza di lui, il Diavolo dimezzerebbe ulteriormente la sua produzione offensiva. È lui il giocatore che risolve i problemi rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara lo sanno, per quello vorrebbero blindarlo con il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 entro la fine del campionato.