Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco la svolta: le ultime news

Rafael Leao e il Milan sono sempre più vicini al rinnovo del contratto. Le ultime notizie, infatti, fanno davvero ben sperare i rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Ci sono, infatti, novità importanti nella vicenda. I vertici del club di Via Aldo Rossi sono in continuo contatto con quelli dello Sporting Lisbona e c'è la concreta possibilità che si arrivi ad una fumata bianca nella vicenda in tempi brevi, nel mezzo della settimana.

È in casa Sporting, secondo la 'rosea', che va sciolto l'ultimo nodo per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan. Quello relativo al risarcimento da riconoscere al club lusitano per la risoluzione unilaterale del contratto con i biancoverdi che l'attaccante chiese ed ottenne nel 2018. E per la quale i tribunali hanno stabilito un risarcimento in favore dello Sporting.

Rinnovo Leao, svolta in favore del Milan: il punto — Tra giovedì e venerdì, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', Leao e Milan hanno trovato l'accordo economico per il rinnovo per cinque anni. C'è ottimismo, dunque, sulla firma per il nuovo contratto, anche se in Via Aldo Rossi, sull'argomento, per ora tutte le bocche restano cucite.

Dietro le quinte, però, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, si notano movimenti decisi. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha focalizzato quali sono i passi da fare per uscire dall'empasse della vicenda. Fin qui il Lille (coinvolto con il giocatore nella vicenda Sporting), in sintonia con il Milan, ha dato disponibilità a riconoscere ai portoghesi i 22 milioni di euro (compresi interessi e spese legali) indicati dalle sentenze, nei vari gradi di giudizio.

Il Lille pronto a versare 22 milioni allo Sporting — Lo Sporting reclama 45 milioni di euro, riferendosi alla clausola rescissoria pattuita all'epoca con il giocatore ed il suo entourage. Nei prossimi giorni si proverà a chiudere la pratica con una transazione. Così non fosse, il Milan, però, non aspetterebbe più, lasciando allo Sporting la patata bollente di far valere ulteriori richieste a tempo debito.

Il Lille è d’accordo, invece, a stringere i tempi ed è pronto a versare subito i famosi 22 milioni di euro per mettere in sicurezza il patto con Leao. Che vuole essere sollevato dagli oneri verso il club portoghese prima di sottoscrivere il rinnovo con il Milan a 7 milioni di euro netti a stagione. Mercato Milan, il prescelto per l'attacco >>>