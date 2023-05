Calciomercato Milan – Colpo in attacco: la scelta di Maldini e Massara

È grande bagarre in zona Champions. Dietro Napoli (79 punti), Lazio (61) e Juventus (60), ci sono Inter, Milan e Roma appaiate a quota 57. Dietro di loro, l'Atalanta a 55. Ben sei squadre racchiuse in sei punti: tre di loro, a fine stagione, festeggeranno la qualificazione al massimo torneo continentale con il Napoli; le altre dovranno arrangiarsi. In casa rossonera si spera di raggiungere l'obiettivo. Anche perché, con un Milan in Champions League nella stagione 2023-2024, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero un budget più ampio per fare mercato e maggiori possibilità di manovra.