Milan, Leao sempre più leader: segna, fa assist, gioca con leggerezza

Rafael Leao sempre più decisivo per le sorti del Milan di Stefano Pioli. Che si coccola il suo potenziale top player ora più che mai

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante del Milan, andato sulla cresta dell'onda (rossonera) come non mai. Nelle ultime due partite, infatti, ha prima segnato una doppietta decisiva contro il Lecce; poi, allo stadio 'Olimpico' di Roma, ha fornito ad Alexis Saelemaekers l'assist per il gol del pari in pieno recupero.

Leao, ha commentato la 'rosea', ha preso parte a 19 reti del Milan (con 12 gol e 7 assist) in campionato. Una quota che, nella passata stagione, aveva toccato soltanto all'ultima giornata del torneo (11+8). Con 6 partite di Serie A ancora a disposizione, ora, il numero 17 del Diavolo potrà spingersi oltre i propri limiti.

Milan, quanto è cresciuto Leao. Sotto tutti i punti di vista — Il numero di presenze stagionali, 42, è già in pari rispetto l'anno passato. Gioca di più, ma non accusa stanchezza: ha anche raddoppiato le partite in Champions League. Insomma, oggi Leao è il leader tecnico del Milan. Si esalta nei momenti di naturale tempesta: quando campionato e coppe entrano nella fase burrascosa, il portoghese c'è.

Per 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante di Stefano Pioli vive la partita sia con il calore del tifoso sia con la freddezza del campione. Non avverte la pressione. Le ultime settimane ne sono la prova. Già ne aveva dato dimostrazione nel finale dell'anno passato. Ora, però, è migliorato e maturato ulteriormente.

Invidiato dalla concorrenza, coccolato da Pioli — Nel rush finale della stagione del Milan, Leao è diventato trascinatore. Un valore aggiunto, invidiato anche dalla concorrenza (José Mourinho lo ha definito 'stratosferico' e 'devastante' nel post-partita di Roma-Milan). E il Diavolo spera che, con l'apporto incredibile di Leao, la squadra possa confermarsi in Champions League anche l'anno venturo.

Per Pioli, Leao è uno degli insostituibili nel suo Milan. Il tecnico se lo coccola molto, ha rivelato come spesso il ragazzo sia nel suo ufficio per ricevere consigli sportivi, ma anche paterni. Il giocatore è sempre più coinvolto nel mondo Milan e lo confermano i dati: oltre ai 29 passaggi positivi dell'ultima partita, c'è da dire come ben 16 volte sia andato a duello per il recupero del pallone. Più di ogni altro suo compagno: un vero e proprio leader tecnico ed emotivo.