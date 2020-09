Milan, Pioli studia tutte le soluzioni per sostituire Ibrahimovic

Milan, Pioli alle prese con la sostituzione di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, positivo al coronavirus, costretto a fermarsi sul più bello. E Stefano Pioli, tecnico del Milan, è già alle prese con i dubbi sulla sostituzione dello svedese. Lo ha riferito il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Innanzitutto, va evidenziato come ieri siano stati fatti nuovi tamponi a tutto il gruppo squadra. Oggi si conosceranno i risultati, prima della partenza del Diavolo per la Calabria, dove, domani, alle ore 18:00, i rossoneri saranno di scena in casa del Crotone per la 2^ giornata di Serie A.

A Milanello incrociano le dita, sperando che, dopo Léo Duarte e lo stesso Ibrahimovic, non ci siano altre sorprese. Pioli, però, sta cercando nel frattempo il ‘Piano B‘ per rimpiazzare Ibra. Il suo leader, infatti, starà fuori almeno per altre tre gare dopo aver già saltato Milan-Bodø/Glimt di Europa League giovedì sera.

Ibrahimovic non potrà fornire il suo apporto alla causa del Milan di Pioli a Crotone, in occasione della trasferta in casa del Rio Ave per il playoff di Europa League di giovedì 1° ottobre e per Milan-Spezia di domenica 4 ottobre. Zlatan scalpita per il derby, in programma sabato 17 ottobre ma, fino ad allora, il Diavolo dovrà farne a meno.

Domenica pomeriggio, a Crotone, tornerà titolare Ante Rebić: con tutta probabilità, ha sottolineato il ‘CorSera‘, allo ‘Scida‘ toccherà lui giocare da centravanti in sostituzione di Ibrahimovic nel 4-2-3-1 di Pioli. Soluzione che, al contrario, per il Milan non sarà possibile adottare in Portogallo contro il Rio Ave in quanto il croato deve scontare la terza ed ultima giornata di squalifica in campo europeo.

Pioli, a ‘Vila do Conde‘, dunque, avrà a disposizione due soluzioni: puntare ancora sul giovane Lorenzo Colombo oppure accelerare il recupero di Rafael Leão. Il quale, si è fatto 25 giorni di quarantena e ha pochissimi allenamenti nelle gambe. Sul mercato, come annunciato da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, il Diavolo non farà nulla in attacco. Il Milan di Pioli, pertanto, andrà avanti così come è.

Una delle certezze si chiama Hakan Çalhanoglu, sempre più decisivo e centrale nel gioco rossonero. Contro il Bodø/Glimt, due gol ed un assist per Colombo. Il Milan di Pioli, orfano di Ibrahimovic, si aggrappa a lui. Ma senza Zlatan, Pioli pretende anche un salto di qualità dai suoi due attuali esterni offensivi, Samu Castillejo ed Alexis Saelemaekers, chiamati a compiere uno step ulteriore. LE DICHIARAZIONI DI ÇALHANOGLU SUL SUO MOMENTO PERSONALE >>>