Calhanoglu: “Al Milan mi sento a casa. Vi racconto il gol di ieri…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, calciatore rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Milan TV.

Il momento di Calhanoglu

“Il mio segreto è la mia famiglia, mia figlia, mia moglie. Mi supportano sempre, è la nostra forza e si vede sul campo. Mi piace giocare trequartista, faccio vedere le mie qualità. Abbiamo giocato bene, l’importante è che abbiamo vinto e superato il turno”.

Calhanoglu e la fiducia

“Non siamo robot, siamo gente normale noi calciatori, ma dobbiamo essere professionisti, dobbiamo giocare al 100%, al massimo. La mentalità deve essere sempre giusta. Dobbiamo continuare così, sono molto contento, dobbiamo migliorare ma l’importante è che abbiamo vinto”.

Sul Milan

“Questo è il mio quarto anno, ringrazio tutti nel club, mi danno fiducia tutti, mi sento come a casa. Mi piace stare qui a Milano, mi piace giocare qui a San Siro, adesso l’unica cosa che manca sono i nostri tifosi. Ora dobbiamo guardare avanti, recuperare bene per essere al 100%. Ho tanta fiducia, ringrazio il mister per farmi giocare in un ruolo che mi piace, siamo una famiglia, l’importante è vincere”.

Calhanoglu su Colombo

“Sono contento per Colombo, si allena tutti i giorni bene, ha giocato bene, deve continuare così, è giovane. Sul gol ha fatto un movimento veloce e gli ho passato la palla, è successo anche con Castillejo ma non è andato in quella posizione, nello spogliatoio gli ho detto di guardarmi in caso di corner. E nel secondo tempo mi ha visto, mi ha passato benissimo il pallone e ho fatto un grande gol”.

ASSALTO A BAKAYOKO DOPO LA CESSIONE DI PAQUETA >>>

SI ALLONTANA UN OBIETTIVO DI MERCATO >>>

CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DI OGGI >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>