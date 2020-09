ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – SportMediaset fornisce gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan.

L’obiettivo, come noto, è quello del difensore centrale, ma Nikola Milenkovic della Fiorentina è sempre più lontano. Più facile arrivare a Matija Nastasic dello Schalke 04, considerando che il club tedesco è disposto a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se il Milan deciderà di affondare il colpo o meno.

