Calciomercato Milan – Assalto a Bakayoko dopo la cessione di Paqueta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dove giocherà Tiemoué Bakayoko nella prossima stagione? Il centrocampista era ed è il primo obiettivo di Maldini e Massara per rinforzare la mediana. Secondo quanto riferito da SportMediaset, con la cessione di Lucas Paqueta al Lione, il Milan tornerebbe con decisione sul francese, considerando che nelle ultime settimane c’è stato un rallentamento nella trattativa con il Chelsea.

Attenzione però al Psg. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un inserimento da parte del Psg di Leonardo, che aveva già preso il giocatore quando era dirigente del Milan nell’estate 2018. A tal proposito, il quotidiano francese ‘Le Parisien’ dedica proprio la sua prima pagina alla trattativa tra il club francese e il Chelsea per Bakayoko. Vedremo cosa succederà, ma va ricordato che l’ex rossonero ha sempre dichiarato il suo tifo per il Psg. Niente Milan dunque? Staremo a vedere.

