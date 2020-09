Verso Crotone-Milan: Colombo o Rebic prima punta?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista del match di Crotone di domenica pomeriggio (ore 18.00), Stefano Pioli valuta due soluzioni per sostituire Zlatan Ibrahimovic, fermato ieri dalla positività al Covid-19.

Contro i calabresi, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il tecnico emiliano potrebbe studiare due soluzioni. La prima prevederebbe Ante Rebic nel ruolo di prima punta con Calhanoglu, Castillejo e uno tra Saelemaekers e Brahim Diaz alle sue spalle. La seconda possibilità, invece, prevederebbe la conferma di Lorenzo Colombo come prima punta con il croato che verrebbe collocato sulla fascia sinistra e conseguente panchina per uno tra Castillejo e Saelemaekers.

Rebic giocherà a prescindere visto che ha riposato ieri sera a causa della squalifica e visto che non potrà scendere in campo giovedì prossimo contro il Rio Ave per il decisivo playoff di Europa League. Possibile che contro i portoghesi faccia il suo ritorno almeno tra i convocati Rafael Leao, che ha ripreso ad allenarsi proprio in questa settimana svolgendo un lavoro personalizzato dopo aver saltato tutta la preparazione estiva.

