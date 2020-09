Calciomercato Milan – Paquetà-Lione, ecco cosa manca

Paquetà-Lione, cosa manca?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalla Francia arrivano ulteriori conferme rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva alcuni giorni fa. Il Lione vuole Lucas Paquetà e continua ad essere interessato fortemente al classe 1997, ma prima deve cedere alcuni dei suoi gioielli in rosa. Il club francese, infatti, vorrebbe liberare il posto in rosa al brasiliano cedendo uno o due giocatori tra i più talentuosi coma Aouar, Depay e Reine-Adelaide.

Paquetà ha un contratto in scadenza nel 2023 e pesa a bilancio del Milan ancora 22 milioni. Nella testa di Stefano Pioli, però, il brasiliano non rientra più nei piani e nelle ultime 3 partite in due occasioni non è stato convocato e in una – contro il Bologna – è rimasto in panchina per 90 minuti. Per il Milan rimane un giocatore in uscita e ad oggi l’unica squadra che ha mostrato un interesse davvero concreto è l’Olympique Lione.

