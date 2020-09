Di Marzio: “Lo Schalke apre per Nastasic. Piace anche Mukiele”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua la caccia a un difensore centrale. Il primo nome sembra essere ormai quello di Matija Nastasic, serbo classe 1993 di proprietà dello Schalke 04. Secondo Gianluca Di Marzio, continuano i discorsi con il club tedesco per arrivare a Nastasic: ora lo Schalke è disponibile a cederlo in prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni. Attenzione però anche a Nordi Mukiele, giovane difensore francese classe 1997: oggi ci sono stati contatti col RB Lipsia e la richiesta è di 23 milioni di euro. Può essere una possibilità. Nel frattempo si allontana invece Federico Chiesa, che sembra destinato alla Juventus in caso di addio alla Fiorentina. Le cifre si aggirano intorno ai 48 milioni, ma ancora il mercato sarà molto lungo…

