Milan-Bodø/Glimt, Pioli: “Vittorie sofferte che fanno bene. Felice per Colombo”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Milan-Bodø/Glimt. I rossoneri, grazie a questo successo, accedono al playoff decisivo di Europa League: giovedì prossimo sfideranno in trasferta il Rio Ave per conquistare il pass per i gironi della competizione. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Pioli sulla vittoria rossonera

“Siamo soddisfatti. E’ normale soffrire in queste partite. Ieri avevo detto che loro stavano bene, non volevo mettere le mani avanti. Siamo stati bravi a rimanere lucidi dopo il loro vantaggio, mentre non siamo stati bravi a gestire il match dopo il 3-1. Dovevamo soffrire meno, ma secondo me queste vittorie sofferte ci fanno bene. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, ma c’è soddisfazione. Dovevamo evitare l’ultima occasione che hanno avuto, abbiamo rischiato”.

Pioli sul gioco del Milan

“Di cose belle ne abbiamo viste diverse, abbiamo creato tanto. Abbiamo sfruttato bene il cambio gioco e le giocate tra le linee. Nel finale non possiamo concedere un’occasione come quella all’ultimo minuto”.

Pioli sulle palle inattive

“Era uno dei dati negativi l’anno scorso, quindi abbiamo lavorato tanto. Devo fare i complimenti al mio staff perché il secondo gol di Hakan Calhanoglu è nato all’intervallo dopo aver visto la loro disposizione sui corner. Poi è chiaro che la qualità di Samu Castillejo e Calhanoglu è stata fondamentale”.

Pioli su Lorenzo Colombo

“Siamo tutti contenti. E’ stato un esordio improvviso, e festeggiarlo con un gol è il massimo. Sono felice per lui. Lui ha la testa sulle spalle e sa che deve migliorare ancora tanto. E’ sempre disponibile e umile, questa è una base importante per diventare un grande giocatore”.

Pioli sull’Europa

“Prima pensiamo al Crotone e poi penseremo alla trasferta in Portogallo. Dobbiamo recuperare energia, i nuovi devono entrare in fretta nei nostri meccanismi. Abbiamo delle assenze, bisogna essere pronti e pensare ad una partita alla volta”. LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI AL TERMINE DEL MATCH >>>