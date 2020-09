Calciomercato Milan – Hauge: “Vorrei giocare in rossonero. Su Maldini…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jans-Petter Hauge, grande protagonista nella partita di ieri contro il Milan -vinta dai rossoneri per 3 a 2 – , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV2,

L’interesse del Milan

“Non è qualcosa su cui mi concentro. Ovviamente è un club in cui vorrei giocare. È uno dei club più grandi del mondo, ne ho avuto un assaggio ieri sia in città che allo stadio”.

Calciomercato Milan: L’incontro con Maldini

“Non sono stato nell’ufficio di Maldini ma posso confermare di averlo salutato”.

Sui complimenti ricevuti

“È molto bello essere notati e che apprezzino le qualità che ho. Sicuramente lo porto con me e lo uso come motivazione per migliorare ancora.”

Calciomercato Milan: Hauge, futuro in rossonero?

“Si. Finché il sistema si adatta e l’allenatore ha fiducia in me, un passo del genere è conveniente.”

