Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (26/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con l’Inter di Antonio Conte. Stasera, a San Siro, debutto in campionato contro la Fiorentina. In campo i nuovi acquisti Achraf Hakimi e Aleksandr Kolarov, nuova chance in nerazzurro per Christian Eriksen ed Ivan Perišić. Un altro nuovo arrivo, Arturo Vidal, partirà dalla panchina. Nei riquadri laterali, poi, spazio anche alle altre squadre. I personaggi del giorno sono Dejan Kulusevski (Juventus) e Lorenzo Colombo (Milan). Il tutto mentre si è fermata l’inchiesta per lo scandalo dell’esame di italiano truccato di Luís Suárez, da ieri ufficialmente dell’Atlético Madrid. Oggi, alle ore 15:00, primo anticipo del 2° turno di Serie A sarà Torino-Atalanta: Marco Giampaolo sfida Gian Piero Gasperini.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA