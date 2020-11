Milan, Pioli positivo: oggi il tampone molecolare, ma poco ottimismo | News

Pioli, oggi l’esito del tampone molecolare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri il tecnico del Milan Stefano Pioli è risultato positivo al Covid-19 ad un test rapido e ha immediatamente effettuato il tampone molecolare. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, l’esito arriverà in giornata, ma non filtra molto ottimismo, dal momento che i test rapidi solitamente possono sbagliarsi rilevando negativi pazienti che in realtà sono positivi, ma difficilmente il contrario.

Dunque, per il tecnico emiliano – che va precisato è assolutamente asintomatico – si profilano due settimane di quarantena e smartworking, con il vice Giacomo Murelli che prenderà il suo posto nelle prossime gare. Le partite che potrebbe saltare Pioli sono fondamentalmente quelle contro il Napoli e il Lille in Europa League, mentre è possibile un suo rientro per il match del 29 novembre contro la Fiorentina. Il tutto, ovviamente, se dovesse negativizzarsi. Una parola non certo positiva nel gergo comune, ma assolutamente di buon auspicio di questi tempi.

