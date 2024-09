Milan, Pavlovic leader da prendere come esempio: chi al suo fianco?

Strahinja Pavlovic, come ricorda 'Tuttosport', è arrivato a Milanello per 18 milioni più bonus, tagliandone ben 12 dalla richiesta iniziale del Red Bull Salisburgo che, originariamente, voleva circa 30 milioni. Anche in Nazionale, contro la Spagna di Yamal, è stato tra i migliori in campo. Il serbo, nelle sue prime due partite con il Milan, ha messo in campo quanto potrebbe fare e le sue caratteristiche. Un difensore forte fisicamente in grado di incutere timore. Per il tifosi del Milan, si legge, al momento è un elemento della rosa da prendere come esempio. Può diventare un leader fuori e dentro il campo.