Milan, Fonseca vuole un cambio di marcia: ora è il momento di accelerare

Paulo Fonseca ha concesso qualche giorno di riposo al Milan, ma da lunedì si tornerà al lavoro, aspettando che rientri il resto del gruppo. Chi non è stato convocato dalle rispettive nazionali ha a disposizione qualche seduta in più per convincere l'allenatore di poter migliorare rispetto all'inizio incerto della stagione. Tra questi c'è capitan Davide Calabria , lasciato in panchina nell'ultima partita contro la Lazio. Il terzino non ha brillato nelle gare con Torino e Parma, ma nemmeno il suo sostituto, Emerson Royal , ha convinto all'Olimpico. Entrambi sembrano ancora in corsa per guadagnarsi il posto sulla fascia destra e dimostrare il loro valore a Fonseca.

Più tempo per migliorare

Anche Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham sono rimasti in Italia durante la pausa per le nazionali. Tomori è stato l'unico difensore, insieme a Maignan, a partire titolare in tutte le partite finora, ma dopo i sei gol subiti in tre giornate, è finito sotto osservazione. È necessario un miglioramento, sia individuale che collettivo. Loftus-Cheek, impiegato sia come mediano (contro il Torino) che come trequartista (con Parma e Lazio), non ha convinto come aveva fatto all'inizio della scorsa stagione. Abraham ha avuto un buon impatto al suo debutto, fornendo l'assist per il gol di Leao all'Olimpico. Appena arrivato, ora avrà tempo per adattarsi meglio agli schemi di Fonseca e, complice l'infortunio di Morata, candidarsi a un posto da titolare contro il Venezia dopo la pausa.