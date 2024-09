Milan, Abraham: “Con Tomori ci sono cresciuto. Un sogno giocare con lui”

Tammy Abraham , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Milan TV', nel corso del consueto appuntamento con il format 'Face Off', a cui vengono sottoposti i nuovo acquisti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Fikayo Tomori: "Tomori è un altro di cui potrei parlare per ore. Lo conosco da quando avevo 6 anni, siamo cresciuti insieme vivendo tantissime esperienze. Le nostre famiglie sono sempre state amiche, il solo fatto di arrivare entrambi in Premier League, venire in Serie A e giocare nello stesso club è un sogno che si avvera".