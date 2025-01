Il giornalista Tony Damascelli ha stilato un lungo ed ironico editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nella sua edizione online, soffermandosi in modo particolare sulla lite tra Sérgio Conceicao e Davide Calabria in Milan - Parma . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Parma, Damascelli pungente ed ironico su Conceicao-Calabria: ma fa discutere una frase

"In fondo è un gioco. Ballano milioni e punti in classifica, ma resta un piacere del corpo e degli occhi, il calcio dico, evento durante lo svolgimento del quale può accadere davvero la qualunque. Scommesse, corruzione, doping, accuse, aggressioni, morte e insulti, come ad esempio tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma. L'epilogo è sempre lo stesso, non è successo nulla, certe cose finiscono in campo, colpa dell'adrenalina, della passione, della trance agonistica, insomma tutto l'alibi da Beccaria più che da De Coubertin".