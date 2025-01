Fabio Capello , ex allenatore rossonero ed attualmente opinionista negli studi di 'Sky Sport', ha stilato un lungo ed interessante articolo sulle colonne del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sulla lite tra Sérgio Conceicao e Davide Calabria in Milan - Parma . Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.

Milan-Parma, Capello: "Conceicao? Non è normale vedere una roba del genere"

"Non è stato un bello spettacolo. Durante e... dopo i 90’. Il Milan ha vinto in rimonta con il Parma a San Siro e ok, sono tre punti importanti per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions. Ma la brutta prestazione prima dei due gol nel finale e la scena tra Conceiçao e Calabria dopo il triplice fischio non possono lasciare indifferenti tifosi e semplici osservatori. Non è normale vedere un allenatore scagliarsi in quel modo, davanti a tutti, contro un suo calciatore. Certo, nel calcio litigi - anche duri - capitano, sono il primo a esserne consapevole. Ma al chiuso dello spogliatoio, non a favore di telecamere. Nelle interviste del post partita, i due protagonisti hanno minimizzato. Io, però, resto convinto che l’episodio sia il sintomo di un’evidente tensione. E, soprattutto, di un nervosismo eccessivo del tecnico".