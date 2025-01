Milan-Girona, Capello: “Rossoneri bruttissimi, che squilibrio. I giocatori …”

Su PSG-Manchester City: "Per le italiane che giocheranno il playoff sarà un problema, perché ci saranno probabilmente sia PSG che Manchester City. Gli inglesi hanno anche comprato diversi giocatori che potranno aiutare, perché la squadra ora non ha freschezza atletica".

Sul possibile ritorno di Gianluigi Donnarumma in Italia: "Mi piacerebbe rivedere Donnarumma qui in Italia, soprattutto dopo le tante critiche che ha ricevuto. Io continuo a considerarlo un grande portiere. Un suo ritorno farebbe bene sia al calcio italiano sia alla nostra nazionale, perché il campionato francese, a mio parere, non offre lo stesso livello di competitività e intensità".