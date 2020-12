Milan-Parma 2-2, Condò: “L’assenza di Ibra inizia a pesare” | Serie A News

Milan-Parma 2-2, il commento di Condò su ‘Repubblica’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Paolo Condò, sulle colonne di ‘Repubblica‘ questa mattina in edicola, ha commentato il 2-2 di ‘San Siro‘ tra il Milan ed il Parma nel posticipo dell’11^ giornata di Serie A.

“La vittoria di Cagliari ha portato ai nerazzurri frutti copiosi in serata, perché il pari del Milan contro il Parma ha ridotto a tre i punti di distanza. Potevano anche essere due, perché Theo Hernández ha pareggiato in extremis, ma per la capolista già il pareggio è punitivo. I quattro legni colpiti — tre dal povero Hakan Çalhanoğlu— sono lì a riequilibrare il conto con la fortuna, fino a ieri in attivo”.

“Il Milan ha giocato di slancio anche questa gara, tutta di rimonta – ha proseguito il giornalista sportivo -. Alla terza assenza consecutiva di Zlatan Ibrahimović ha accusato un certo deserto in area di rigore, perché Ante Rebić tende a svariare, come Rafael Leão, Jens Petter Hauge e ogni altro elemento offensivo in rosa. A parte il giovane Lorenzo Colombo“.

“L’uomo più pericoloso, pur partendo dal ruolo di terzino, è incontestabilmente Theo Hernández”, ha concluso Condò su Milan-Parma. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>