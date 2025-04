"Fabio Paratici non sarà il prossimo ds del Milan". Così Franco Ordine , giornalista, ha detto la sul direttore sportivo e Fabio Paratici nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ecco il suo pensiero: "La scelta riparte adesso e balla tra Igle Tare, ex Lazio, già contattato da Ibra e Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta. Proprio il contatto Paratici-agente di De Zerbi con possibili implicazioni per il club ha fatto scattare il veto americano".

Milan, Ordine: "DS? Ci sono due candidati". Poi svela un veto su Paratici. Ecco perché

Poi Ordine continua con la sua analisi parlando di Milan-Fiorentina: "Tomori (in difesa per la presenza di Kean) e Chukwueze (in avanti sulla destra) le possibili novità di schieramento mentre Abraham si avvia verso la conferma con Gimenez in panchina, a dispetto di ogni espressione di fiducia recitata nei giorni scorsi. In questi casi, se l'intento è quello di recuperare il messicano, bisogna passare dalle parole ai fatti e in queste ore Conceicao non c'è perfetta corresponsione tra le une e gli altri".